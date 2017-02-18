台中大安國中圖書館老舊 將進行整建
台中市大安國中圖書館使用超過20年，設備老舊且空間有限，藏書功能不彰亟待遷移整建，市長林佳龍18日前往視察表示，教育是每個人的起跑點，希望幫助每個孩子都有健全發展機會，期盼整建工程能如期如質完成，讓偏鄉孩子能有更安全、舒適的學習空間。
林佳龍及教育局長彭富源今日前往大安國中，了解整體校園規劃及施工進度，市議員吳敏濟、林素貞也到場關心。
林佳龍指出，上任後致力縮短城鄉差距，教育是每個人的起跑點，希望幫助每個孩子都有健全發展機會，近年已陸續協助大安國中操場籃球場、老舊校舍耐震補強等改善，在去年底得知大安國中圖書館、活動中心、教室等設備有待更新，在市議員支持下，動用第二預備金，進行整修工程，讓偏鄉的孩子也能有安全、優質的學習環境。
大安國中校長國立民表示，圖書館使用超過20年，設備老舊且空間有限，藏書功能不彰亟待遷移整建；此外，活動中心舞台升降布幕使用多年，目前已無法自動升降；教室內也缺乏教學用麥克風及播放擴音設備，他感謝市府將補助458萬元進行改善工程，讓各項設施不斷更新與充實，擁有完善的學習空間，期盼未來孩子也能回饋社會，形成善的循環。
(中時)
關鍵字：中市大安國中
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