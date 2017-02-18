酒醉無意識打死酒友 判刑7年半定讞
35歲男子龔其成於5年多前和龔姓酒友喝酒後起酒執，已有酒癮的龔其成竟「起酒瘋」，出重拳把對方活活打死。案經最高法院審理認為，依醫院精神鑑定，雖認龔其成行為時陷入酩酊狀態，無知覺作用與判斷能力，達到欠缺辯識行為能力程度，但這是他長期酗酒自己造成，不符刑法19條不罰規定，駁回上訴，依傷害致死罪判刑7年6月確定。
酗酒成性的龔其成，在2011年12月9日下午4時許，與平日常在一起喝酒的龔姓友人在高雄林園區海墘路住處飲酒，一直喝到隔日凌晨兩點半左右，雙方因故發生爭吵，龔突然兇性大發，以拳頭重重毆打龔姓友人，造成對方受傷倒地不起。
龔男犯行後半小時，外出買泡麵又返回原處繼續喝酒，直到凌晨4時50分許，被害人的胞兄前來探視，才發現弟弟倒臥在一樓客廳辦公桌後方已死亡，趕緊報警。
檢方依殺人罪起訴龔其成，一、二審都認定龔其成和被害人是朋友關係，並無仇恨，只是因酒後爭執生衝突，並無嚴重事端，且犯後未逃匿，無從認定有致被害人於死的動機及故意，依傷害致死罪判刑。但更一審根據醫院精神鑑定，認定龔行為時陷入酩酊狀態，無知覺作用與判斷能力，達到不能辨識行為違法或欠缺辨識行為能力程度，改判無罪。
案經發回高雄高分院更二審，合議庭認定，龔其成逞凶時的狀態，是因為他自己長期酗酒造成，不能辨識其行為違法或欠缺辨識行為之能力，是過失自行招致，在這種精神障礙之狀態下，傷害被害人致死，依刑法第19條第3 項規定，是不能無適用同條第1 項不罰，或同條第2項減輕其刑規定，依傷害致死罪判刑7年6月，案經上訴三審被駁回，全案定讞。
(中時)
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