唸書＝負債 美去年學貸金額突破40兆創新高
「唸書=負債」，這個說法恐怕對許多美國學生而言，是個殘酷且沈重的事實。根據美國紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）最新的數據報告指出，美國學生的貸款金額，連續18年來屢創新高，去年（2016）更上看1.31兆美元（約40.29兆台幣），成長幅度遠超過信用卡、房貸和汽車貸款，成為未來美國政府與經濟的一大隱憂。
據彭博社（Bloomberg）報導，屢創新高的學生貸款金額，去年度來到1.31兆美元（約40.29兆台幣）大關，成為自2008年以來，包含信用卡、汽車和房屋等家庭貸款類別中，成長最快的一個項目。紐約聯邦儲備銀行最新報告指出，自2008年以來，學貸已經成長了105%，遠遠拋開第二名汽車貸款的46%。隨著過去幾年，美國各州教育經費降低、各校學費上漲的影響，歐巴馬（Barack Obama）政府早已提出學貸會拖垮整體經濟發展的論點，如今金額再創新高，恐怕將成為新政府的另一大問題。
在房貸降33%、信用卡降10%、抵押貸款也降8%的同時，讓大漲1倍多的學貸，成為美國經濟未來的一枚隱性不定時炸彈。但除了不斷攀高的金額外，更嚴重的問題還包含：拖延支付貸款時間。去年第3、第4季，分別有約10%的美國學生，每月拖欠債務時間長達90天以上，是所有類別中最嚴重的。這種種的跡象，都讓擁有全美9成學貸的聯邦政府感到害怕，該如何處置將成為未來川普的教育部長一大考驗。
(中時電子報)
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