型男「鴿鴿」護童 鼓山警分局揪感心

鼓山警分局執行護童專案。(警方提供)

鼓山警分局執行護童專案。(警方提供)

鼓山警分局執行護童專案。(警方提供)

鼓山警分局執行護童專案。(警方提供)

2月13日新學期開始，鼓山警分局防治組規劃擴大護童工作，結合派出所熱心志工及活力警專實習生的型男「鴿鴿」，進行婦幼、交通、犯罪預防宣導，成功吸引家長學童參與，直呼「揪感心」。

鼓山警分局15日到龍華國小擴大護童專案結合婦幼、交通、犯罪預防宣導，加強學童、家長反詐騙、反霸凌、反家庭暴力、兒少人身安全保護等知能避免被害發生，過程倍感溫馨，獲老師、家長及學童一致好評。

此外，陽光帥氣的警專生也是這次護童專案成員，這些型男「鴿鴿」，首次參予護童柔性勤務卻一點也不羞澀，非常活潑，顛覆過往護童勤務主打的女性形象，成功吸引學童駐足圍繞，還有人問「要怎麼樣才能當警察」。

「陽光型警」及熱心的志工夥伴加入護童宣導，讓家長、老師及學童眼睛為之一亮，倍感安全與窩心，反應熱烈，在場老師、家長及學童都盛讚鼓山警分局這項親民的服務真貼心。

鼓山警分局針對護童專案，也製作短片放在臉書。

(中時)