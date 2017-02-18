鴛鴦大盜咖啡下藥 約男上賓館洗劫

警方調閱監視器，鎖定鄭姓婦人涉案。（王揚傑翻攝）

鴛鴦大盜之一的64歲鄭姓婦人藉機搭訕，並在59歲的林姓被害人的咖啡中下藥，隨後邀被害人到附近旅館休息，並趁機洗劫，下藥過程全被監視器拍下。

59歲的林姓被害人前（16日）上午10時許前往新北市板橋福德街的菜市場觀賞玉器，被64歲鄭姓婦人藉機搭訕，2人相談甚歡，鄭婦主動邀約林男至一旁的超商喝咖啡，被害人不疑有他，鄭婦點了2杯熱咖啡與林男入座後，故意把奶球打翻弄髒雙手，請林男幫忙到櫃台拿衛生紙，此時鄭婦趁機取出預藏的安眠藥，摻入林男杯中，迅速攪拌後，若無其事等林男回座，過程全被監視器拍下。

林男喝下咖啡後，逐漸感到腦袋昏沈，鄭婦見藥效發作，邀被害人到附近旅館休息，到旅社後被害人倒頭就睡，鄭婦洗劫林男金項鍊、金牌、現金3000元後逃逸，與同夥57歲李姓男子到銀樓變賣金牌，得手2萬1000元後平分。

林姓被害人下午2時才清醒，驚覺遭迷魂盜洗劫，立即向板橋警分局報案，警方調閱監視器，鎖定有強盜前科的鄭女及李嫌涉案，晚間9時在板橋南雅南路埋伏逮捕這對迷魂盜，並從李嫌身上搜出金項鍊及贓款2萬1000元，隨後至犯嫌投宿的旅社內搜出作案用的安眠藥21顆。

警方查出2嫌早在92年也以相同手法在北市犯案，懷疑還有其他被害人，呼籲民眾踴躍指認，昨晚將2人依加重強盜罪移送地檢署偵辦，鄭婦經法院裁定羈押，李男則飭回。

(中時)