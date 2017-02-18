拼年金改革 民進黨團擬搶司委會兩席召委

年金改革修法要先闖立法院司法及法制委員會第一關，民進黨團規劃立法院正副院長與黨團三長全部登記司委會，黨團總召柯建銘說，規劃搶兩席召委，拼年金改革過關。

立法院上午進行時代力量黨團、親民黨團各委員會席次抽籤，由立法院副院長蔡其昌主持，蔡其昌幫時代力量立委徐永明抽到熱門的經濟委員會，親民黨立委李鴻鈞趕緊上前握手盼延續好手氣，結果李鴻鈞一抽抽到司法及法制委員會。

黃國昌抽籤後受訪表示，徐永明抽到經濟委員會，也是徐永明的第一志願，洪慈庸希望到交通委員會，林昶佐與洪慈庸交換，高潞．以用．巴魕剌在教育及文化委員會、林昶佐在外交及國防委員會、他則在財政委員會繼續深耕。

黃國昌說，黨團內部分配結果與個別立委定位一致，雖然司法及法制委員會牽涉到年金改革是非常重要的議題，時代力量會在司法及法制委員會以黨團名義提案，積極參與法案的審議與討論。

親民黨立委陳怡潔說，藍綠都在司法法制委員會部署重兵，親民黨在司法及法制委員會抽到2席，是否與其他黨團交換或保留，要細部規劃開會討論，做整體的盤算。

中國國民黨立委李彥秀說，親民黨團籤運非常好，抽到2席司法委員會的席次，希望親民黨這次能與朝野一起對這議題好好努力，而不是用私底下交換席次的方式處理寶貴的2席，也希望親民黨能在司法委員會能有2席，然後做出更好地發揮。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘說，推動年金改革修法，第一關是司法及法制委員會，民進黨團朝搶下2席召委的方向規劃，但立法院正副院長是否分配至司法及法制委員會尚未定案。1060218

(中央社)