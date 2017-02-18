韓媒：暗殺金正男幕後疑有北韓特工

南韓媒體今天報導稱，馬來西亞警方已掌握在吉隆坡機場暗殺金正男的幕後有平壤出身的李勇（音）情資，經追蹤李勇的護照訊息得知，他隸屬於北韓偵察總局或國家保衛省。

南韓「東亞日報」今天頭版頭條報導，現年58歲的李勇是隸屬於北韓偵察總局或國家保衛省的北韓特工。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版以「被推測為北韓間諜的人在3個月前就進行了暗殺（金正男）行動」為標題，報導了這名被懷疑為北韓間諜的男子故意接近越南女性，搞熟關係後同遊南韓和越南，並擬定了「惡作劇影像」劇本，並率同女性前往吉隆坡機場進行數次模擬噴霧的行動。

南韓「中央日報」今天則在頭版以「嫌疑人士中包括北韓偵察總局幹員－－馬來西亞媒體報導」為標題，報導了馬來西亞警方於17日大幅加強邊檢力度，目的在逮捕疑似涉嫌金正男被毒殺事件的北韓籍人士等男性嫌犯。

報導指出，與女嫌犯陳述的「只是鬧著玩」不同，現在暴露出這件事是有預謀的犯罪。日本富士電視台報導稱，金正男遇害前一天（2月12日），閉路電視拍攝到吉隆坡機場附近包括女嫌犯在內的6名男女拿著液體噴霧。

據報導，經馬來西亞警方確認，印尼籍的席蒂艾沙（Siti Aishah）有兩個身分證。當地媒體報導稱，「Aishah持有兩個身分證，身分證上的名字和出生年（1992年和1989年）均不同。

馬來西亞警方從17日凌晨1時開始在吉隆坡國際機場押解被逮捕的兩名女嫌犯進行現場取證。

報導引述馬來西亞媒體報導稱，在逃走的嫌犯中，可能包括北韓對南韓和海外間諜總管機構－－偵察總局的要員。馬來西亞「星報」引述情報當局的話報導稱，「北韓偵察總局在馬來西亞、新加坡和印尼經營著規模最大的海外網絡。」1060218

(中央社)