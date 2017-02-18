林榮基投書港媒 感謝台灣政府想再訪台

香港銅鑼灣書店前店長林榮基昨天投書香港媒體，說明日前訪台的過程，也感謝台灣政府同意他赴台訪問，並安排維安。

他並表示，全台灣有近百家獨立書店，與他理念相同，「我想再訪台灣，也許很快」。

林榮基在文中提到，這次訪問前行程多次異動，讓他意識到台灣政府非常重視，也完全理解台灣會擔心，發生像香港民運人士黃之鋒等人1月來台，被有大陸背景的團體騷擾，甚至如香港議員羅冠聰在機場被攻擊的情形。

他表示，很感謝台灣政府讓他入境訪問，也很感謝警政署全程大費周章，安排許多警力維安，讓他能毫無掛慮，到處走訪。

針對這次訪台過程部分行程臨時更改造成齟齬，林榮基說，完全是溝通不足引起的，他也向台灣朋友道歉。

林榮基提到，這次訪台讓他回想起過去認識的台灣人，跟現在千差萬別，「不僅是對於我這個帶來不便的人，處處寬容，而且我確見普通民眾，也是一樣。」

他說，這次訪台時經過一店面，門外正停車，他走過時妨礙了對方，但女店主站在門外，反而先向他欠身，微笑表示歉意，「見微知著，僅僅這麼一件小事，我見到台灣人顧己及人的表現，並不是懸浮空中的虛假。」

文末，林榮基說，離開台灣時有點百感交集，為想起土生土長的香港，本來應有的民主選舉被強權剝奪了，日後恐怕連言論自由亦失去而難過；同時也知道台灣人為爭取民主與自由，付出了沉重的代價，終於得到，而高興。1060218

(中央社)