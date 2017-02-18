旅展超殺優惠 妖怪村妖怪遊行揪住宿
「2017台中春季國際旅遊大展」進入第二天黃金星期六。飯店、觀光業推出超殺優惠，民眾擠爆展場搶便宜，而上午頗受歡迎的妖怪村主題飯店，活動時間一到，妖怪村著名的「巴豆」及「庫馬」沿著會場遊行，吸引民眾爭相拍照，賺人氣，提升消費者買氣。
舞台主持人熱力開場，「巴豆」及「庫馬」遊行帶來不少人潮，走往舞台進行有獎徵答，台下粉絲湧上按相機，聚集人潮很省力。
「巴豆」及「庫馬」模樣逗趣、動作活潑可愛，手上分別拿著妖怪村最有名的「咬人貓麵包」請民眾來購買。現場排隊購買咬人貓麵包前10名贈送溪頭餅一份。
妖怪村主題飯店客服部主任辜富群說，飯店百老匯主題套房重新裝潢開幕，大約有50多間，平日原價5400多元，在旅展期間推出優惠價3999元，附早午餐飲券，目前連假期間很搶手，住宿券期限為一年，過後為現金抵用價。
最熱門的「咬人貓麵包」，旅展期間每日上午10時30分、下午2時30分現烤出爐，兩個時段各限量60個，還有咬人貓蛋塔一天都熱賣上百個、溪頭餅，直接在展場妖怪村主題區販售，民眾嘗鮮要快。
(中時)
關鍵字：妖怪村
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