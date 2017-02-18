惡檢顏漢文殺人奪廟產判14年10月 今早入監執行

「史上最兇殘惡檢！」台南地檢署前檢察官顏漢文為奪取高雄金山寺廟產，與殯葬業、退休警等人共謀，先後以駕車衝撞、持槍射殺等方式，2度要住持釋圓塵的命未遂，最高法院2月依殺人未遂等罪重判顏14年10月定讞；顏男18日上午向檢報到後，已入監執行。

法院判決指出，顏漢文常出入金山寺為前住持釋傳孝處理法律事務，因而結識在金山寺經營寄棺室的退休警莊男，但顏在外投資不順且交友複雜，又積欠銀行貸款，財務狀況不佳，多次聽聞莊男準備利用金山寺擴大經營殯葬業務的計畫後，認有利可圖，便與莊男協議，趁機奪取金山寺主控權。

前住持釋傳孝2011年5月圓寂後，其弟子釋圓塵接任住持，顏男籌組「財團法人金山寺社會福利慈善事業基金會籌備處」介入帳務管理，莊男也將租金轉交該籌備處，否定金山寺廟方的出租人地位，引發釋圓塵等人不滿，隨即與莊男解除租約並對簿公堂。

顏、莊為讓釋圓塵交出金山寺經營權，計畫蒐集釋圓塵違反佛教戒律的證據，並在其座車偷裝GPS追蹤器，不過，跟監過程中始終無法發現釋圓塵有違反戒律，因而萌生殺機；顏男等人2012年4月先策劃假車禍殺人，不料僅造成住持頭部及四肢外傷，同年9月又趁住持到屏東主持法會時，派人衝入開槍射殺，住持以雙手擋住護住頭部，又保住其命，槍手當場被逮，向上追出幕後主使者。

高雄高雄分院依殺人未遂等罪，判顏男有期徒刑14年10月，褫奪公權7年，案件上訴後，最高法院維持高雄分院見解確定；顏男今上午在南調組廉政官陪同下至雄檢報到，檢方訊問後沒有異議，上午10時50分許發監執行。

(中時)