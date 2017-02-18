福島電廠輻射太強 機器人頻犧牲
廢棄的福島核電廠有高強度輻射汙染，生物只要靠近，數秒之間就會暴斃。因此現在只能以機器人進行探勘，但每小時650希沃特的輻射，連機器的抵抗時間都非常有限，現在已有多台機器人故障。
綜合日媒報導，東京電力公司在昨天(16日)宣告，其專門開發的蠍子機器人在福島第一核電站2號機組內壯烈犧牲了，原因是探勘的安全殼內部有融化的電纜線與障礙物，由於機器人履帶運作不靈，無法翻閱障礙，最終只能被遺棄在通道內，成為新的障礙物。
按計劃，原本希望讓蠍子機器人沿狹窄通道行進五公尺，接著爬上腳手架進行勘測，目標在找到引發事故核燃料碎片。沒想到的是，機器人不但執行任務失敗，自己也成了日後再次執行任務的阻礙。
據陸媒《環球時報》採訪專家意見，福島核電廠探勘任務困難，所以機器人設計設難度很高。由於通道內部損毀嚴重，機器人體積必須要很小，而且也無法使用厚重的防輻射套。現在的考量點是，機器人需要有類似節肢動物的靈活關節，但也要克服複雜結構容易損壞的問題。
(中時電子報)
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