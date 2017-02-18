林淑芬：白肉雞流通風險 農委會不可輕忽

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民主進步黨立委林淑芬今天說，白肉雞同樣必須從飼養場運送到屠宰場，運送途中與車輛、人員的接觸， 羽毛、糞便齊飛，同樣有病毒傳播風險，請農委會注意防疫漏洞，不可輕忽。

為防堵H5N6新型高病原性禽流感疫情擴散，農委會昨天起實施全國家禽禁宰禁運，但排除白肉雞與一日齡的雛禽。

林淑芬上午在臉書發文表示，在2015、2016年禽流感疫情中，密閉式飼養的白肉雞場同樣難以倖免；白肉雞同樣必須從飼養場運送到屠宰場，運送途中與車輛、人員的接觸， 羽毛、糞便齊飛，同樣有病毒傳播風險。

她說「白肉雞真的不會生病？真的安全了？」請農委會注意防疫漏洞，不可輕忽。1060218

(中央社)