陸稀土開拓者蘇鏘病逝
據報導，中國大陸稀土研究的開拓者之一、中國科學院院士蘇鏘昨天在廣州病逝，享壽86歲。
根據南方都市報今天的報導，蘇鏘在廣州出生，先後就讀於廣州中山大學化學工程系和北京大學工學院化學工程系。
蘇鏘自1952在中國科學院長春應用化學研究所從事稀土研究工作，1995年當選為科學院院士。
報導表示，蘇鏘長期從事稀土化學和物理研究，對稀土的分離和性質變化規律的探尋、稀土材料的研製與應用做出突出貢獻，是大陸稀土研究的開拓者之一。
據報導，蘇鏘於1958年首次分離出除鈧和放射性元素?（金叵）以外的15種純稀土，總結了稀土性質隨原子序數變化的幾種類型和釔在鑭系元素中位置變化。
此外，他提出工業用鈰的濕法空氣氧化法和利用釔的位置變化來分離釔的原理和萃取法。
1970年以後，他組織和參加稀土鐳射、磁性和發光材料等稀土固體化學和變價稀土化學的基礎研究，以及其研製、應用和推廣工作。
21世紀以來，蘇鏘致力於新型稀土光電材料的探索，在發展半導體光源、平板顯示、高能射線探測和上轉換等領域的稀土發光材料方面取得重要進展。
大陸是稀土主要生產國，據報導，中共已故領導人鄧小平曾說過，「中東有石油，中國有稀土」。1060218
(中央社)
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