婦聯會擬捐280億 內政部：先釐清勞軍捐

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婦聯會昨天聲明指出，將從總資產新台幣381億元中提取280億元捐作公益用。內政部今天表示樂見，但勞軍捐爭議仍在，婦聯會應先行舉證釐清後再依規定辦理財產捐贈。

中華民國婦女聯合會昨天向內政部申報104年度財務決算書表，內政部對婦聯會擁有新台幣381億元資產一事主動對外說明，表示樂見，也期待婦聯會應將勞軍捐流向說明清楚。

內政部表示，人民團體對社會各有貢獻，如有接受政府補助或公眾捐款，即應公開財務。內政部昨天已收到婦聯會申報的104年度財務決算書表，將依政黨及政治團體財務申報要點規定，儘速公開於機關網站。

內政部說，婦聯會聲明指出，「勞軍捐」是各地商業同業公會會員大會每年決議捐款，由婦聯會和中華民國軍人之友社在國防部指導監督下各自運用捐款執行，並每年結算，但並未交代每年結算及停徵後之結餘如何處理。

內政部表示，基於勞軍捐收入來自民間捐款，社會大眾對該項經費收支情形應有知悉權利，婦聯會仍未交代勞軍捐流向，內政部將持續函請婦聯會儘速說明其資產來源與勞軍捐的關聯。

至於婦聯會擬自總資產381億元中提取280億元捐作公益用途，內政部表示，樂見人民團體熱心社會公益，但勞軍捐爭議仍在，婦聯會應先行舉證釐清後再依規定辦理財產捐贈事宜，以消除外界疑慮。1060218

(中央社)