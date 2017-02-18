江奕勳倫敦展秋冬裝 模特兒拎珍奶走秀
台灣設計師江奕勳17日在倫敦時裝週推出2017秋冬裝，以1990年代偶像羅百吉為發想，融入校服與1990年代色彩，還讓模特兒拎著珍珠奶茶走秀，重現當年學生文化。
江奕勳在2013年6月獲得「倫敦畢業時裝週」國際設計師首獎後，受Fashion Scout邀請參與同年9月的倫敦時裝週，這次回到大學畢業後初次比賽的地方，他表示，4年後重新回來，感到很緊張，對他來說意義非常重大，也非常重要。
江奕勳在2015年創立男裝品牌「ANGUS CHIANG」，他慣以台灣文化為出發，並以獨特的美學視角，將幽默趣味語彙融入服裝設計中。
他表示，2017年秋冬裝主題「校草愛上花」，啟發與主軸是1990年代的學生偶像與流行文化，當時羅百吉帶來了美國嘻哈街頭流行文化，包含這次模特兒的彩色、中分頭，靈感都是來自於羅百吉，色彩延續以往的多彩，並多以螢光桃紅色作為點綴。
江奕勳表示，設計主要精神是台灣學生文化，並與飲料品牌合作，讓模特兒在走秀時拿珍奶，也是想要模仿那時候的學生文化。
他表示，這季系列在剪裁、衣領與拉鍊等輔料上運用大量心型符號，並與工廠研發銀蔥後織毛料，在毛料上織入畢業時給予朋友的祝福與玩笑用語，諸如「馬到成功」、「一帆風順」等，也嘗試將西裝加入系列中，呈現學生制服的感覺。配件上以誇張的色彩與異材質，表現學生時期的勞作手法，鞋子的靈感則是來自於學生時期最愛的帆布鞋款。
名校書包也都被他巧手改造，成為時尚配件。1060218
(中央社)
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