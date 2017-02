奧斯卡賭盤 影帝項目最難猜

歌舞片「樂來越愛你」(La La Land)看好橫掃奧斯卡金像獎,但根據今年奧斯卡獎賭盤,誰會登上影帝還很難說。

路透社報導,過去多個月來,影帝大熱門一向是「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)影星凱西艾佛列克(Casey Affleck),但丹佐華盛頓(Denzel Washington)上月憑「藩籬」(Fences)一片勇奪美國演員工會獎(SAG)最佳男主角大獎後,越來越多人下注丹佐會在奧斯卡封帝。

立博博彩公司(Ladbrokes)以15賠8看好凱西艾佛列克勝出,相較於丹佐華盛頓的8賠13。立博博彩發言人說,最佳男主角獎「無疑是2017年競爭最激烈的獎項」。

根據奧斯卡官網,本屆角逐最佳男主角獎的除了凱西艾佛列克和丹佐華盛頓,還包括「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)的安德魯加菲(Andrew Garfield)、「樂來越愛你」的雷恩葛斯林(Ryan Gosling),以及「神奇大隊長」(Captain Fantastic)的維果莫天森(Viggo Mortensen)。

不過賭盤一致看好「樂來越愛你」將在26日頒獎典禮獲頒最佳影片獎殊榮。博弈業者派迪鮑爾必發(Paddy Power Betfair)發言人說,「7賠1情況下,我們認為該片有87.5%的機會抱走最佳影片獎。」

影迷也找到各種方式下注力挺「樂來越愛你」。立博博彩說該片有1賠3的機會追平奧斯卡得獎數紀錄。目前紀錄保持者是「鐵達尼號」(Titanic)、「賓漢」(Ben-Hur)和「魔戒三部曲:王者再臨」(Lord of the Rings: Return of the King)三強鼎立的11座小金人。

「樂來越愛你」翻新紀錄的賠率為1賠10。(譯者:中央社蔡佳敏)1060218

(中央社)