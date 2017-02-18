奧斯卡賭盤 影帝項目最難猜

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歌舞片「樂來越愛你」（La La Land）看好橫掃奧斯卡金像獎，但根據今年奧斯卡獎賭盤，誰會登上影帝還很難說。

路透社報導，過去多個月來，影帝大熱門一向是「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）影星凱西艾佛列克（Casey Affleck），但丹佐華盛頓（Denzel Washington）上月憑「藩籬」（Fences）一片勇奪美國演員工會獎（SAG）最佳男主角大獎後，越來越多人下注丹佐會在奧斯卡封帝。

立博博彩公司（Ladbrokes）以15賠8看好凱西艾佛列克勝出，相較於丹佐華盛頓的8賠13。立博博彩發言人說，最佳男主角獎「無疑是2017年競爭最激烈的獎項」。

根據奧斯卡官網，本屆角逐最佳男主角獎的除了凱西艾佛列克和丹佐華盛頓，還包括「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）的安德魯加菲（Andrew Garfield）、「樂來越愛你」的雷恩葛斯林（Ryan Gosling），以及「神奇大隊長」（Captain Fantastic）的維果莫天森（Viggo Mortensen）。

不過賭盤一致看好「樂來越愛你」將在26日頒獎典禮獲頒最佳影片獎殊榮。博弈業者派迪鮑爾必發（Paddy Power Betfair）發言人說，「7賠1情況下，我們認為該片有87.5%的機會抱走最佳影片獎。」

影迷也找到各種方式下注力挺「樂來越愛你」。立博博彩說該片有1賠3的機會追平奧斯卡得獎數紀錄。目前紀錄保持者是「鐵達尼號」（Titanic）、「賓漢」（Ben-Hur）和「魔戒三部曲：王者再臨」（Lord of the Rings: Return of the King）三強鼎立的11座小金人。

「樂來越愛你」翻新紀錄的賠率為1賠10。（譯者：中央社蔡佳敏）1060218

(中央社)