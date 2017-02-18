台茂搶機捷通車人潮 免費接駁車今首航

台茂購物中心搶機場捷運通車人潮，免費接駁車今日首航。(圖／台茂購物中心提供)

機場捷運試營運16日起擴及個人自由免費試乘，並將在3月2日正式通車，台茂購物中心除先前宣布自今 (18)日第一個周末假日開駛「免費假日接駁車」往返機場捷運山鼻站，為爭食人潮也宣布再加碼，可望獲得商品券200元。

台茂購物中心表示，搭乘假日接駁車還可享「好禮1+1」，今日至4月4日憑機捷山鼻 (A10)站打卡合照的FB畫面加上身分證件，就可到4樓卡務中心領取特別商品券100元，若再加入台茂APP申請虛擬MORE利卡會員，可再獲得電子商品券100

元，最多可獲得200元。

台茂指出，因應機捷通車帶來台北市、新北市及桃園市「北北桃」首都生活圈形成的新消費時代，自今天逢周六、日及國定假日在A10站推出免費「台茂假日接駁車」往返，一年約花費400萬元。

(工商)