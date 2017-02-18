德甲最速進球男 第5萬球也是他！
經過53年的賽事累積，德甲聯賽第50,000顆進球18日在奧格斯堡的WWK球場誕生！德國國腳貝拉拉比（Karim Bellarabi）在第23分鐘率先踢開地主奧格斯堡大門，不僅幫助「藥廠」勒沃庫森以3比1贏球，德甲也達成50,000球的里程碑。
有趣的是，貝拉拉比不但是攻入第5萬球的幸運兒，也是德甲開賽最快進球紀錄的保持人。在2014年8月對多特蒙德的德甲新球季開幕戰，貝拉拉比在開賽9秒鐘先馳得點，創下紀錄。但他本季因為長期受傷，在德甲還是首次進球。
德甲於1963年創立，50,000顆進球中包括3,391顆12碼球與984顆烏龍球。以個人來看，貢獻最多進球的是前拜仁慕尼黑傳奇前鋒穆勒（Gerd Muller）的365球，現役球員則以祕魯老將皮薩羅（Claudio Pizarro）的190球最多。
(中時電子報)
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