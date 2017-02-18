卡達女網賽 詹詠然辛吉絲止步4強

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詹詠然和瑞士名將辛吉絲這個新組合本週挑戰卡達女網賽，今天在4強不敵烏克蘭和哈薩克聯軍，不過第一次搭配就能闖進4強，也讓球迷鼓掌。

詹詠然和辛吉絲（Martina Hingis）以6比3、2比6、6比10，敗給烏克蘭選手莎芙雀克（Olga Savchuk）和哈薩克女將席薇多娃（Yaroslava Shvedova）。

網壇姊妹花詹詠然和詹皓晴上週宣布暫時拆夥，而妹妹詹皓晴改和美國選手麥海爾（Christina McHale）聯手，日前在首輪敗給捷克女將赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）和中國大陸的彭帥。1060218

(中央社)