酒後打死友人 男判7年6月確定
有酒癮及「酒精性失憶」的龔姓男子被控6年前，在友人家喝酒失控將友人打死後不勝酒力睡著，醒來又到超商買藥酒喝，完全沒發現友人死亡。最高法院今天判他7年6月徒刑確定。
判決指出，龔男在民國100年12月間下午到友人住處飲酒到隔天清晨，期間兩人因故發生爭執，龔男從友人後方猛力毆打頭部、胸腹部，造成友人臉部紅腫，兩眼出血，多根肋骨骨折並倒地不起死亡。
龔男不勝酒力睡著，醒來後發現自已手腳有傷，走到超商買泡麵、藥酒後返回友人住處繼續喝酒，完全沒發現友人已死亡，直到友人哥哥來訪，叫醒龔男才發現友人早已死亡。警方到場後，龔男酒測質為1.23毫克，指甲內的DNA與死者DNA相符。
一審法院審酌龔男酒醉無辯識能力，輕判1年2月，二審則認為龔男可預見自己酒後有失控打架的可能，改判7年6月，經最高法院發回，更一審改判無罪，再經最高法院發回。
更二審去年5月認定，龔男有長期酗酒習慣，可預見酒後有失控行為，卻仍不知節制，造成被害人死亡的嚴重後果，犯後又未能坦然面對錯誤及與被害人家屬和解，依過失致死罪判他7年6月徒刑；最高法院今天駁回上訴，全案確定。1060218
(中央社)
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