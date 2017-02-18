大馬將再度驗屍 查明金正男死因

未具名馬來西亞高階官員今天表示，大馬今天將再度對在吉隆坡機場遭暗殺的北韓領導人金正恩兄長金正男進行驗屍，以查明死因。

美聯社報導，稍早，北韓大使姜哲（Kang Chol，譯音）表示，馬來西亞執行的金正男驗屍工作「是單方面且排除我方出席」的。他說，北韓政府將不接受驗屍結果。

因未被授權對外談話而要求匿名的馬來西亞官員表示，金正男首次驗屍結果沒定論。他表示，大馬今天將進行3天內第2度驗屍。

金正男是北韓領導人金正恩的同父異母哥哥，13日在馬來西亞被刺殺前，在亞洲博彩業中心澳門生活低調，特意避免紛爭。

路透社報導，由於內容敏感，拒絕透露姓名的消息人士日前表示：「我看到他常常一個人，他看起來沒有保鑣。他的神色看來一點也不緊張。」

根據南韓情報局，5年前金正男曾哀求金正恩撤銷暗殺他的長期有效命令。

有些分析師曾表示，金正恩相信他哥哥可能會推翻他的政權。金正恩2012年曾企圖要暗殺金正男，但被金正男躲過。之後金正男在任何地方都不會停留太久，他經常在東南亞和中國大陸各個城市之間漂泊。1060218

(中央社)