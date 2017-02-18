大馬將再度驗屍 查明金正男死因
未具名馬來西亞高階官員今天表示，大馬今天將再度對在吉隆坡機場遭暗殺的北韓領導人金正恩兄長金正男進行驗屍，以查明死因。
美聯社報導，稍早，北韓大使姜哲（Kang Chol，譯音）表示，馬來西亞執行的金正男驗屍工作「是單方面且排除我方出席」的。他說，北韓政府將不接受驗屍結果。
因未被授權對外談話而要求匿名的馬來西亞官員表示，金正男首次驗屍結果沒定論。他表示，大馬今天將進行3天內第2度驗屍。
金正男是北韓領導人金正恩的同父異母哥哥，13日在馬來西亞被刺殺前，在亞洲博彩業中心澳門生活低調，特意避免紛爭。
路透社報導，由於內容敏感，拒絕透露姓名的消息人士日前表示：「我看到他常常一個人，他看起來沒有保鑣。他的神色看來一點也不緊張。」
根據南韓情報局，5年前金正男曾哀求金正恩撤銷暗殺他的長期有效命令。
有些分析師曾表示，金正恩相信他哥哥可能會推翻他的政權。金正恩2012年曾企圖要暗殺金正男，但被金正男躲過。之後金正男在任何地方都不會停留太久，他經常在東南亞和中國大陸各個城市之間漂泊。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。