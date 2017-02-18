中國漁船馬祖海域爆炸 8獲救1失蹤

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中國大陸一艘漁船17日晚間8時50分左右在馬祖東面水域爆炸，船上9名漁民8人獲救，1人下落不明。由於事發地點在海域中線外，海巡未獲求助通知。大陸福州市海上搜救中心進行海上搜救。

福建省寧德市霞浦縣漁船「閩霞漁運08783」，17日晚間8時50分在馬祖東方海面5公里處起火爆炸，8人獲救，1人失蹤。獲救漁民表示，失蹤的漁民在爆炸時就已經重傷躺在船艙。

事發後，福州市海上搜救中心立即啟動海上搜救，通知相關單位及專業的救助船前往事故現場，希望能找到失蹤的漁民。1060218

(中央社)