物聯網技術幫忙電塔巡視員 發明展奪金

台電的電塔巡視員經常得冒生命危險工作，台大運用物聯網科技，研發出電網安全監控系統，在馬來西亞發明展中獲得金牌。

台灣代表團參加第16屆馬來西亞MTE國際發明展，拿下4金、6銀、4銅、2特別獎，成績僅次於地主國。

台灣大學生物產業機電工程系師生江昭皚、楊育誠、王健豪、曾靖雅、曾楷勝等人，和台電合作，研發「應用物聯網技術開發智慧型廣域超高壓電網安全監控系統」，獲得一面金牌。

台大教授江昭皚表示，電力公司為了維護超高壓電網的安全，多倚賴電塔巡視員。巡視員得在時間壓力下翻山越嶺，迅速巡視電塔塔基和線路狀況，耗費大量人力。

江昭皚等人運用物聯網技術，花了6年時間開發智慧感測模組，搭配多組感應線圈，結合台電資料庫，就能即時監控輸電狀態。遇到斷電狀況，可以立刻找到「病灶」，縮短時間和降低人員風險。

另一項在馬來西亞發明展奪下銅牌的作品，則是把飛機噴射引擎的設計，用在燒金紙的金爐上，利用特殊內桶增加空氣對流，藉此促進燃燒效率，又減少排放一氧化碳。

空軍航空技術學院教授徐子圭和兒子徐聖堯，在拜拜燒金紙時得到靈感，開發出的「具航空發動機薄膜冷卻及迴旋流之自然對流燃燒爐」已獲得發明專利，可用於廟宇金爐和垃圾焚化爐。1060218

(中央社)