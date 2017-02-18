新片看板 沈默尬合約男女七夜怪譚
奧斯卡金像獎導演馬丁史柯西斯在台取景拍攝「沈默」，迎戰愛情喜劇片「合約男女」、經典恐怖片系列「七夜怪譚」，以及南北韓警察祕密聯手追竊賊的「機密同盟」。
1.沈默（Silence）是奧斯卡金像獎導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導，改編日本作家遠藤周作同名小說，好萊塢男星連恩尼遜（Liam Neeson）、安德魯加菲（Andrew Garfield）主演，全片在台取景拍攝。描述17世紀兩名葡萄牙神父偷渡日本，調查恩師受迫宣誓棄教之謎，目睹各種凌遲與磨難，開始懷疑堅持的初衷，並被迫面臨艱難抉擇。
2.合約男女（Love Contractually）由香港藝人鄭秀文與演員張孝全主演，聯手打造愛情喜劇，更前往法國實景拍攝。劇情講述鄭秀文飾演對愛情絕望的霸氣女總裁，認為只有對孩子的感情才是永恆，決定借精生子，經嚴格篩選挑中飾演快遞員的張孝全，聘任他當貼身助理兼司機，兩人簽下「精主合約」。
3.七夜怪譚（Rings）是經典恐怖片「七夜怪談」系列全新篇章。義大利名模瑪蒂爾達魯茨（Matilda Anna Ingrid Lutz）主演，西洋版「貞子」惡靈「薩瑪拉摩根」透過詛咒錄影帶為眾人帶來不幸。描述年輕女子與男友參加神祕錄影帶的黑暗研究，為救男友自我犧牲，卻揭開一段從沒人看過「隱藏在影片中的片段」。
4.機密同盟（Confidential Assignment）耗時4年籌備，韓星炫彬、柳海真、潤娥主演，描述北韓為追緝假美鈔竊賊，不得不向南韓求助，派出特種部隊出身的刑警「任鐵零」前往首爾執行任務，協助他的是南韓老鳥警探「姜鎮泰」，兩人被迫成為搭檔，展開亦敵亦友的追賊冒險。1060218
(中央社)
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