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川普陣營自製民調 叫陣自由派媒體

中央社
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美國總統川普與主流媒體昨天在記者會中針鋒相對，川普陣營今天向大批支持者發出「主流媒體可信度調查」問卷，回擊與叫陣的意味濃厚。

川普（Donald Trump）16日舉行就任後首次個人記者會，與有線電視聞網（CNN）、微軟國家廣播公司（MSNBC）新聞頻道等自由派主流媒體記者舌戰超過1小時，創下新紀錄。　　　　　美國自由與保守派媒體意識形態分明，各擁其觀眾與讀者，屬於自由派的紐約時報（New York Times）、華盛頓郵報（Washington Post）、CNN與MSNBC多位於紐約和華府東岸大城，影響力龐大，批判與監督政府的色彩強烈。

不過上述媒體被保守派指為充滿菁英色彩，親向民主黨，以都會觀點報導，忽視廣大美國內陸真實聲音，並誤判川普崛起的事實。

川普和主流媒體記者鬥嘴令兩派對峙升高，共和黨全國委員會與川普陣營募款團體，17日以電郵向支持者發出長達25題的「主流媒體可信度」問卷，叫陣意味濃厚。

問卷問題包括：　　　　1、你相信主流媒體不公平報導我們的運動嗎？　　2、你信任微軟國家廣播公司（MSNBC）新聞頻道公平報導川普擔任總統的新聞嗎？　　3、你信任有線電視新聞網（CNN）公平報導川普擔任總統的新聞嗎？　　4、你信任福斯新聞網（Fox News）公平報導川普擔任總統的新聞嗎？

川普在記者會中公開批評，美國媒體極度不誠實，如果不去探究，是愧對民眾。大家得去討論媒體現狀，因為不誠實的媒體已失去控制。　　　　　美國自由派媒體與川普政府對峙已成家常便飯，公開記者會中經常火花四射。

紐時與華郵近期接連報導，已去職的白宮國家安全顧問佛林（Mike Flynn）就任前與俄羅斯私通，並對副總統彭斯（Mike Pence）隱瞞，白宮內部紊亂失序。

川普回擊，白宮在他之下是「正常運作的機器」。主流媒體引述不具名情報官員談話是胡扯，並揚言會找出情報部門裡的「低級」洩密者。1060218

(中央社)

關鍵字：媒體川普主流媒體主流報導
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