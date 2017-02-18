婦人抱稚女投潭 計程車司機救2命
27歲陳姓婦人昨天傍晚懷抱1歲稚女，搭乘計程車前往仁義潭尋短，機警的蕭姓計程車司機發現有異，將全身濕透的陳女拉回，救了2命。
嘉義縣中埔警分局今天表示，陳女原本是嘉義人，嫁到桃園後，由於經常與丈夫發生口角，昨天傍晚心情不佳，一時想不開，竟然懷抱1歲的女兒，搭乘計程車前往仁義潭尋短。
警方表示，所幸蕭姓計程車司機查覺有異，發現陳女越過堤防、直接走向仁義潭岸邊後，立即上前將全身濕透的陳女拉回，並向警方報案。
警方抵達時，陳女已坐在潭邊的堤防上，全身濕透，胸前懷抱的1歲女兒哭啼不停，警方一邊安撫，一邊將毛毯披在陳女與稚女身上，帶回分駐所休息，並通知家屬。
陳女家屬抵達分駐所後，對於蕭姓計程車司機、警方及時挽回2條人命表示感謝之意。
警方表示，自殺不能解決問題，勇敢求救也非弱者，生命一定可以找到出路，請珍惜生命；若遇有困難，請撥打張老師專線1980、生命線專線1995。1060218
(中央社)
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