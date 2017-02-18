電影廣告炒多元成家 北捷：請修正未拒絕

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有電影公司控訴台北捷運因「多元成家」拒絕刊登廣告。北捷今天說，只有請廠商修正「最具爭議多元成家話題」等宣傳用字，並未拒絕廣告刊登，也呼籲廠商不要透過議題操作宣傳。

媒體報導，31歲傑尼斯人氣男星生田斗真在新片「當他們認真編織時」中，挑戰性別認同議題，變性後與男星共組多元家庭，該片3月10日在台上映，片商絕色國際卻透露，宣傳海報上因寫到「多元成家」字眼，被台北捷運公司要求修改。

台北捷運公司表示，針對某以變性人為題材的電影申請捷運燈箱廣告，廣告審議委員會尊重電影內容，未拒絕刊登，只請廠商修正部分廣告文字。

北捷說，因每天有高達200萬人次的運量，為兼顧商業收入，更維護公共空間的潔淨與中立，設有「廣告審議委員會」，委員會有13名委員，其中10人由公司外部委員組成，包括廣告、文化、藝術、景觀、新聞、法律、保險及消費者文教基金會等領域專家學者。

北捷表示，針對政治、選舉、違反法令規定和善良風俗以及社會未達共識恐釀爭議廣告，會善盡把關責任。

北捷說，針對該特定電影廣告申請在捷運刊登，委員會尊重電影內容，只有請廠商修正「最具爭議多元成家話題」及「3/10這樣教小孩」的宣傳用字，避免誤導產生爭議，並未拒絕廣告刊登。

北捷也呼籲廠商不宜透過議題操作作為商業宣傳。1060218

(中央社)