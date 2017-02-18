星聚點前互看不爽 4男互毆遭逮
26歲徐男今天凌晨3時許，與2名友人從星聚點離開時，在門口碰到李姓男子等5人，雙方互看後開始嗆聲，8人有人拉扯有人勸架，其中4人直接大打出手。
萬華警方獲報後，啟動快打部隊到場，眾人見到警察氣焰立消，甚至辯稱沒有打架，只是在交朋友認識一下。但警方調閱監視器，認定發生打群架，將動手激烈的徐、李等4人帶回，依違反社會秩序維護法送辦。
(中時)
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