印度去年9個月外國直接投資358億美元
根據印度官方統計，印度去年4月到12月吸引的外國直接投資（FDI）成長22%，達到358億美元，因此截至今年3月的2016財政年度外國直接投資金額，可能打破紀錄。
印度政府預期，印度2016財政年度（2016年4月到2017年3月）的最後3個月還有更多外資流入，使2016財政年度的外國直接投資總額可達400億美元。
印度「經濟時報」（Economic Times）指出，在上個財政年度外國直接投資因流動的不確定性下滑13%後有這樣的成績，強化印度成為穩定經濟國的地位，部分原因也歸功於對全球化的反彈。
根據官方統計，在2016財政年度的前9個月（去年4月到12月），外國直接投資主要在印度的服務業，占印度2016財年前9月外國直接投資總額的18%，其次是建築開發、電信、電腦硬體和汽車。
印度總理莫迪率領的內閣在過去兩年，已經大幅放寬外國投資限制，把許多行業納入自動批准名單中，以鼓勵更多外資到印度投資。
印度工商部產業政策與推廣司（DIPP）次長阿比謝克（Ramesh Abhishek）說，外國投資者在印度的利益日漸成長，推廣司已接到比以往更多的外資投資查詢。
根據DIPP公布的資料，印度官方負責促進外國投資與便利投資的機構「投資印度」（Invest India）正在指導總投資額達620億美元的295項外國投資案，其中已有30億美元的外國投資資金到位。
統計也顯示，目前已有超過9成的外國直接投資透過自動批准程序進入印度，且規模在過去兩年逐漸擴大；而模里西斯、新加坡、日本、英國和美國是印度2016財年外國直接投資金額排名前5名的國家。1060218
(中央社)
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