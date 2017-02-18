電影沈默幕後推手 感謝台中造浪池

奧斯卡金獎導演馬汀．史柯西斯的最新影片「沈默」已在全台上映，今天幕後推手及現場特效人員現身台中市，感謝台中造浪池及市府的全力協助，並致贈電影票轉贈社福團體。

「沈默」重要幕後推手之一的李良山與現場特效人員魏宗舍上午到台中市政府宣傳電影，除感謝台中市政府在拍片前後提供協拍與補助，並在記者會中播出今年奧斯卡最佳攝影獎的熱門人選─羅德里哥．普里托的訪談影片，稱讚台中市造浪池讓「沈默」拍攝時更容易掌握拍浪的畫面。

台中市新聞局長卓冠廷也感謝李良山特別將台中市的造浪池介紹給「沈默」劇組，他說，終於又有國際劇組使用造浪池，台中市全力發展影視產業，正在興建中的中台灣影視基地預計明年可完工，未來希望有更多劇組前來台中市拍片，台中市也針對影視業者提供了輔導金及投資制度，期待讓全世界看見台灣，也讓全世界看見台中。

李良山是國際導演李安的特助，這次還擔任「沈默」的製片與監製，他說，因為對台中市造浪池很熟悉，它跟世界其他國家的造浪池不一樣，可作出1000個浪型，於是建議劇組前來拍攝，感謝台中市給予很大的支持，前後市府團隊都展現同樣的國際觀，將台中市的形象帶到國際上。

魏宗舍則表示，因為參與「少年Pi」的拍攝，而有經驗的累積，如果要在海邊取實景，台灣東北季風太大，會有危險且無法掌握，只有到台中造浪池才做得到安全及控制，而且台中造浪池造出來的浪是其它國家造浪池做不到的。

為感謝台中市政府在拍攝過程中的全力協助，李良山等人並代表回饋「沈默」電影票，轉贈台中市社福團體，由台中市社會局副局長陳坤皇代表接受，卓冠廷與台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳在場見證。1060218

(中央社)