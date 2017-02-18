新北市動保處全市禽場巡視 快篩檢測全陰性
全國實施7天禁運禁宰政策至24日，新北市動保處15日成立禽流感快篩部隊，除對新北家禽屠宰場進行突擊快篩外，亦全面派員至市轄27家禽場進行禽流感快篩檢測，檢測結果皆為陰性，並落實要求禽舍圍網及生物安全防治措施，確保防疫安全。
動保處高規格防疫，18日由動保處公務獸醫組成快篩部隊，全面至各養禽場進行快篩，並查核禽舍圍網設施是否完整，輔導農戶自身安全防護宣導，並每日巡查禽舍觀察家禽健康情形，並檢查禽舍周圍圍網如有破損要立即修復，避免野鳥入侵啄食飼料，並落實消毒防疫等生物安全措施，提醒農戶做好自主健康管理，家禽異常時應加強主動通報，動保處將立即派員進行防疫措施。
樹林區張忠財養雞場說，最近這一波禽流感令人感到不安，聽說中南部養禽場發生疫情沒有主動通報，除了沒有補償費外，還要被罰錢，最高罰100萬，現在養雞每天都須細心照護，深怕雞隻發生疾病，所以會自己加強消毒次數跟落實圍網設施，因為這些雞都是自己的身家財產，只要1隻感染禽流感，整場就會死光光。
農業局長李玟表示，各局處已全面展開高規格防疫，動保處除加強市轄禽場防疫消毒、圍網措施及生物安全措施，並宣導民眾不接觸、不餵食野鴿，每週定期加強野鴿聚集處的消毒工作，確保國人健康安全。請民眾認明「屠宰衛生檢查合格標誌」肉品，即可安心食用，平時勤洗手做好居家清潔衛生，即可防範禽流感疫病，防患於未然。
(中時)
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