老人共餐不只是吃飯 柯P推老人照護社區化

台北市長柯文哲今天化身一日社區醫師，除了探望受北市聯醫團隊照顧的多名案家，並造訪北市第一個廟宇登記老人共餐據點神農宮。柯文哲說，老人共餐的目的是讓老人走出家裡，但不純粹是吃飯，還希望帶進衛教功能，有機會的話甚至提供簡易娛樂，比較符合亞洲「寧可在家或社區，也不要到安養院」的文化。

柯文哲說，白天年輕人外出上班後，老年人獨自在家，或根本是獨居老人，共餐提供一個地方讓老人聚集，可是只有吃飯意義不大，因此要在社會局的基礎上把衛生局加進來，在共餐時提供衛教、量血壓、量身高體重、打流感疫苗等，把健康需求帶進來，若還有機會則給予簡單設備，例如唱卡拉ok、桌遊、打麻將，不是純粹吃飯。

他說，這也在落實老人照護社區化、居家化，他不贊成美國那樣好像老人集中營，亞洲文化還是寧可在家裡，在社區跟老朋友，而不是集中到安養院照護，這種比較符合中華文化老人照護系統，而宮廟是重要基地，有一定程度的組織。

先前砍掉重陽敬老金，引發長者反彈，柯文哲今天表示，他不贊成一次消費然後什麼都沒有，老人共餐是常態性，且不純粹是吃飯，還帶進健康照護，給錢後不理他、有常態性及組織性的老人照護哪個比較好？當然是後者，他說，現在是試辦，這個模式成功後就會在台北市一路推廣下去。

(中時)