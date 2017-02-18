被餐廳員工偷拍 國際偶像怒使「鐵頭功」傷人
加拿大小天王小賈斯汀(Justin Bieber)，曾多次意氣用事涉入暴力案件，3年多前因指使手下打記者而遭阿根廷法院起訴，去年到西班牙巡演時，從車窗正拳揍爆拍照粉絲，見血惹出軒然大波，如今，小天王又有新紀錄，這次招式更加講究，他氣到使出「鐵頭功」。
據《TMZ》報導，小賈上周六凌晨2點，到洛杉磯一家餐廳參加葛萊美獎會前派對，與饒舌歌手凱爾馬賽玩得正嗨時，赫然發現有餐廳員工在偷拍他們，小賈立刻上前要求對方刪除影片，對方不從，而本來一件富有正義感的事情，到這裡走了樣，暴怒的小賈使出了「鐵頭功」反擊。
毆人事件爆發的當下，有人趁亂報了警，然警方獲報趕到現場時，小賈一行人已離開，而受到暴行的男子則不打算提告，然因小賈的行為乃在公共場所施暴，因此警方仍依對他人施暴的罪嫌介入調查。
(中時電子報)
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