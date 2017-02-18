遊覽車事故頻傳 消基會籲監察院調查
消基會今天表示，遊覽車重大事故不斷，主管機關交通部顯未善盡監督及管理權責，消基會董事長游開雄上午到監察院陳情，呼籲監察院應對相關人員進行調查與糾正，確實檢討改善。
蝶戀花旅行社主辦的賞櫻團於13日晚間在國道翻車，造成33人死亡。
中華民國消費者文教基金會董事長游開雄上午在監察院門口舉行記者會，並送交陳情書。他說，遊覽車重大事故頻傳，交通部總是頭痛醫頭、腳痛醫腳，未針對營運管理、車輛結構等進行全盤檢討，呼籲監察院對相關負責人員調查、糾正，若確有失職情事，即提案糾舉，要求確實檢討並改善。
消基會交通委員會召集人許永發表示，為避免疲勞駕駛，要有具體、科技輔助，國外計算駕駛工時，是實際上車操作馬上就打卡；強烈建議所有營業車強制裝設行車記錄器，且4個方向都要有，一方面作為車行對司機自主管理、約束司機，若發生任何意外，也能馬上讓肇事現場重現。
許永發說，遊覽車上的導遊、領隊職責應密切整合，像這次事故行經彎道車速那麼快，若導遊、領隊能及時提醒，相信事故可以避免發生；他也說，有種醫師處方感冒藥，病人服用後昏昏欲睡，注意力無法集中，業主不應讓司機抱病上路。
消基會秘書長陳汝吟說，交通部經常把旅遊、遊覽車亂象全推給市場機制，但人民需要政府為消費者把關，很多技術、工時、管理部分，消費者根本無法知道這些訊息，還是坐上這些包裝精美但品質不良的商品或服務，消基會希望做消費者後盾，持續監督政府。1060218
(中央社)
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