赴黨團發表政見 郝龍斌詹啟賢贊成

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中國國民黨立院黨團擬邀黨主席參選人發表政見。對此，參選下屆主席的國民黨副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢都表示支持。詹啟賢還說，希望黨中央辦辯論會。

國民黨團總召集人廖國棟表示，黨團成員認為要邀國民黨主席參選人到立法院發表政見說，細節還在規劃，希望越早越好。

詹啟賢、郝龍斌上午先後出席國民黨台北市大安區黨部新春團拜前，都贊成到黨團發表政見。詹啟賢說，黨主席選舉關係黨的將來跟走向，不只是利害關係或個人情誼，他也認為，層次要高一點，希望黨中央舉辦候選人辯論會，尤其要交叉辯論，讓黨員更了解候選人想法。

郝龍斌則說，每位候選人不僅表達對黨未來發展和路線的政見，也可以接受立委質詢。

此外，國民黨主席洪秀柱辦公室昨天公布內部民調，黨主席選舉方面，洪秀柱的支持度超過前副總統吳敦義、郝龍斌，與媒體報導的周刊民調由吳、郝領先不同。

詹啟賢說，民調參考就好，民調跟選舉結果誤差很大的例子屢見不鮮，到時候拭目以待；郝龍斌則說，民調反應黨員的看法，他對洪辦的民調沒有評論。他認為爭論誰民調領先沒有太大意義，重點是全力爭取投票結果第一。

郝龍斌也說，如果是用黨資源做民調應該讓大家知道，洪秀柱不斷強調未來選舉資源會公平、公正、公開，他也呼籲各候選人代表盡快組選舉委員會。1060218

(中央社)