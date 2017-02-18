陸少年不敢自殺 竟殺人求判死
據報導，中國大陸1名20歲男子因為成長過程不健康，又不敢自殺，最終故意殺人求死。他並聲稱因為玩手機遊戲而對殺人感興奮。
根據奧一網今天的報導，被告人人李豪今年20歲，是河南人，只有初中學歷，與父母在廣東深圳租住房同住。
李豪去年2月27日持刀殺害患有侏儒症的彭姓鄰居。警方調查後逮捕了李豪。
報導引述李豪的父親說，李豪不愛說話，怕見陌生人，比較內向，近兩年都沒有工作，平時都在家玩手機和電腦。
對於殺人原因，李豪多次供述，「什麼事都做不好，什麼事都半途而廢，一兩年都沒有工作，天天在家花父母的錢，不想連累父母，想自殺。但又沒有勇氣自殺，希望通過殺人來被判死刑。」
他說，一年前就想殺人，但是考慮到未成年，殺人後可能不會被判死刑，於是沒有動手。
李豪還說，因為經常看小說、玩角色扮演類的遊戲，這引起他殺人的想法，甚至在殺人過程中還會有興奮感。
他說，如果沒有被抓，他還會繼續殺人。
報導表示，深圳市康寧醫院的精神鑑定顯示，李豪沒有精神病判斷依據，也無憂鬱症，僅僅存在不成熟個性行為模式，即不健康的人生態度。
深圳市中級人民法院近日一審認定李豪殺人罪名成立，判處死刑。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。