陸少年不敢自殺 竟殺人求判死

據報導，中國大陸1名20歲男子因為成長過程不健康，又不敢自殺，最終故意殺人求死。他並聲稱因為玩手機遊戲而對殺人感興奮。

根據奧一網今天的報導，被告人人李豪今年20歲，是河南人，只有初中學歷，與父母在廣東深圳租住房同住。

李豪去年2月27日持刀殺害患有侏儒症的彭姓鄰居。警方調查後逮捕了李豪。

報導引述李豪的父親說，李豪不愛說話，怕見陌生人，比較內向，近兩年都沒有工作，平時都在家玩手機和電腦。

對於殺人原因，李豪多次供述，「什麼事都做不好，什麼事都半途而廢，一兩年都沒有工作，天天在家花父母的錢，不想連累父母，想自殺。但又沒有勇氣自殺，希望通過殺人來被判死刑。」

他說，一年前就想殺人，但是考慮到未成年，殺人後可能不會被判死刑，於是沒有動手。

李豪還說，因為經常看小說、玩角色扮演類的遊戲，這引起他殺人的想法，甚至在殺人過程中還會有興奮感。

他說，如果沒有被抓，他還會繼續殺人。

報導表示，深圳市康寧醫院的精神鑑定顯示，李豪沒有精神病判斷依據，也無憂鬱症，僅僅存在不成熟個性行為模式，即不健康的人生態度。

深圳市中級人民法院近日一審認定李豪殺人罪名成立，判處死刑。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060218

(中央社)