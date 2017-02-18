陸海航集團入股德國最大商銀
德國最大商業銀行德意志銀行17日公布的股東投票權變更通知顯示，中國大陸海航集團已成為德銀新的大股東之一。
新華社引述德國媒體報導，海航集團已擁有德意志銀行（Deutsche Bank AG ）3.04%的投票權，投資金額超過7億歐元。
海航集團發言人表示，德銀非常具有投資吸引力，海航集團願作為長期股東支持德銀管理；此外，海航集團未來也不排除適度提高參股比例，但比例不會超過10%。
德銀行發言人則表示，對著眼於長遠的投資者原則上表示歡迎。
德銀創立於1870年，總部設在德國法蘭克福，是全球最大外匯交易商。
大陸海航集團則成立於1993年，目前旗下囊括航空、飯店、金融、物流和生態科技等多種業態。
德銀去年秋季股價受到市場擔心資本金不足，一度跌破每股10歐元，創歷史新低。
此外，英美兩國先前對德銀分支機構涉嫌參與洗錢進行調查。德銀與兩國監管機構1月達成和解，同意支付逾6億美元罰款。目前，德銀股價已回升到每股18歐元以上。1060218
(中央社)
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