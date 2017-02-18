周比蒼為失言鞠躬 願向死者一一致歉

國道五號遊覽車翻覆造成33死，蝶戀花創辦人周比蒼在今天善後處理會議中，針對之前「人為財死」等言論，鞠躬向家屬道歉，並承諾「願意一個個向死者致歉」。

蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車事故善後處理會議上午10時30分在台北市第二殯儀館景仰樓四樓多媒體會議室舉行。對蝶戀花創辦人周比蒼說「人為財死，鳥為食亡」，許多家屬今天氣憤不滿，要求周比蒼一一向死者道歉，還有人質疑周比蒼事發後幾天才出面，是為準備脫產、滅證。

周比蒼今天出席會議，坐在台上低頭不語，神情嚴肅。最後在答覆相關問題時，針對之前「人為財死」等言論，鞠躬向家屬道歉，並承諾「願意一個個向死者致歉」。1060218

(中央社)