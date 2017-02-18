勞動部要搬家 尚未找到適合地點
目前中央部會沒有自己的辦公廳社的僅勞動部及公共工程委員會，其中勞動部礙於租約即將在年底到期，面臨搬家困擾，不過截至目前為止，仍找不到適合地點。
勞動部長林美珠上任之後，除了要處理一例一休、年金改革跟勞資爭議等問題之外，還有一個很重要的就是勞動部的搬家問題。
勞動部目前位於延平北路的辦公廳社，租約將在年底到期，如果沒有搬家，未來將會出現樓下是KTV，樓上是勞動部的狀況，因此勞動部近期頻頻找尋下一個落腳之處。
林美珠日前跟媒體茶敘時，聊到搬家問題表示，這是個很嚴肅要面對的問題，且租約雖然到年底，但6月就要決定，勞動部一直在保障勞工的工作環境，結果自己同仁的工作環境即將變得有點怪怪的。
林美珠說，這是很大的挑戰，她已經請次長林三貴跟主秘陳明仁好好思考這個問題。
勞動部官員表示，近期已經接觸過很多民間私人大樓或中央部會的廳社，但目前仍沒有結果。
勞動部官員指出，像是曾經詢問過南港、松山或萬華車站的共構大樓，但因分配或坪數不足而作罷。也曾考慮跟財政部商借在景美的訓練所、跟衛福部商借公園路上的健保大樓等，但也都因故無法成為搬家地點。
勞動部官員說，如果真找不到搬家地點，最後還有一個可能性是搬到新莊的行政院聯合辦公室，但此辦法必須請已經進駐的勞動力發展署另找其它地點外，還需請文化部讓出一些空間，否則也塞不下勞動部的所有同仁。1060218
(中央社)
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