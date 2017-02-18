川習通話 學者：暫緩北京以教廷威脅台

美國總統川普日前與大陸國家主席習近平通話，並宣稱將「遵循一中原則」。學者分析，川普這番話能暫時緩解中共對美中台局勢的不安，也讓北京當局暫不會以跟教廷建交要脅台灣。

長期研究天主教中國政策的銘傳大學新聞系主任孔令信表示，梵蒂岡一直以來被視為台灣最具指標性的邦交國，也被北京視為撼動台灣外交空間的王牌。

他表示，北京當局在2016年520過後，便密切釋出與梵蒂岡磋商的訊息，讓陸梵建交在即的傳言甚囂塵上，藉此逼迫政府承認「九二共識」。

孔令信指出，川普就任前與總統蔡英文通話以及對「一中政策」的言論，數度牽動北京神經。但川普2月與習近平通話時，同意奉行「一中政策」無疑讓大陸當局吃了顆定心丸，北京應暫時不會以與教廷建交要脅台灣。

但他提到，教廷與北京當局磋商密切是事實，再加上自從天主教樞機主教單國璽逝世後，台灣就沒有樞機主教，顯示台灣在教廷高層幾乎沒有發聲管道。再加上香港樞機主教湯漢多次撰文，試圖推進陸梵主教任命與磋商共識，可見台灣在這台、陸、梵的三角關係中幾乎毫無施力處。

淡江大學歐洲研究所教授郭秋慶表示，雖然中國大陸與梵蒂岡密切往來，台灣幾乎處於被動，但梵蒂岡畢竟是強調人道、普世價值與信仰的宗教國家，中共在這些議題上仍備受爭議，因此雙方離「建交」還有很長一段路要走。

他表示，台灣在這個議題上能著力的，便是持續向教廷與國際社會展現對人權、宗教信仰與普世價值的高度尊重與支持。一方面拓展國際話語權，也能達到防範北京當局與梵蒂岡建交的風險控管。1060218

(中央社)