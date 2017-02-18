陸嚴控宗教 學者：與教廷共識還有距離

中國大陸與梵蒂岡達成主教任命共識的說法頻傳，更有傳言雙方建交在即。然而台灣學者分析，北京當局嚴控宗教政策，不願接受大陸地下教會，雙方離「共識」恐還有一段距離。

學者孔令信與郭秋慶接受中央社記者訪問時都表示，陸梵協商困難至少包含：教廷是否承認大陸官方教會；中共如何處理地下教會與被關神職人員；教廷如何面對被驅逐出教的大陸官派神職人員。

天主教香港教區主教湯漢2月初曾撰文表示，北京和羅馬教廷已達成初步共識，並將最終促成主教任命的協議。

湯漢表示，地下主教可能被中國大陸政府承認；而大陸官方認可的中國天主教愛國會未來不應該再提名主教，應轉型投入社會慈善。

具大陸官方色彩的中國天主教愛國教會與主教團日前針對上述議題，展現強硬態度。

香港媒體日前引述中國天主教愛國會前副會長、中國天主教「一會一團」名譽主席劉柏年駁斥湯漢的說法只是「個人意見」。

劉柏年說，不會承認地下主教，愛國會角色也不容轉變。並說大陸主教任命的方法取決於「未來的中梵對話」，而非已經達成的成果。

長期研究天主教中國政策的銘傳大學新聞系主任孔令信分析，湯漢撰文目的便是對北京釋放風向球，並提出教廷在上述三個議題中希望採取的折衷辦法。

孔令信分析，但根據劉柏年的說法，中共在「宗教維穩」上仍是大權一把抓，更是絕不鬆手的底線。

淡江大學歐洲研究所教授郭秋慶則表示，梵蒂岡是宗教國家，宗教權力便是立國根基，如果為了與大陸達成主教任命磋商，而放棄地下教會等「忠貞教徒」與因爭取信仰自由而入獄的神職人員，那教廷該如何面對全球其他天主教徒？

他也提到，如果教廷為了與大陸磋商，而承認「一會一團」中被教廷「絕罰」（驅逐出教）的大陸官派神職人員，那教廷在教義上的權威便不復存在了。可見陸梵之間距離「共識」恐怕還有好一段距離。1060218

(中央社)