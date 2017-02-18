韓海警取締 40艘陸漁船圖衝撞巡邏艦

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南韓海警16日在南韓西部海域取締大批非法捕撈的中國大陸漁船，卻遭到強力反抗。其中40艘漁船更一度企圖集體衝撞南韓海警巡邏艦。南韓海警則向這些漁船發射約900發子彈。

韓聯社報導，這是南韓海警今年來首度動用武器驅離中國大陸漁船。

報導指出，台北時間16日晚間8時5分許，南韓海警在木浦市可居島西南方74公里的海面上，對30多艘非法捕撈的中國大陸漁船盤問搜查，但其中多艘漁船卻裝上鐵窗和鐵絲網妨礙執法。

報導說，南韓海警漁政船當場扣留1艘中國大陸漁船後。這時，附近的40多艘漁船隨即聚集在一起，衝向南韓海警巡邏艦，展開激烈反抗。

隨後，巡邏艦用廣播向漁船發出多次警告，並開槍示警，共發射約900發子彈，這些中國大陸漁船才立即離開現場。而南韓海警也通知中國大陸海警，要求對這些抵抗執法的漁船採取相應措施。

南韓海警表示，今後將繼續對非法捕撈並暴力抵抗的中國大陸漁船使用武器打擊。

南韓朝鮮日報報導，南韓將建造1500噸級的大型警備艦，艦上並搭載40公釐及20公釐的艦炮，同時配備具攝影功能的無人機，以取締中國大陸漁船的越界捕漁行為。1060218

(中央社)