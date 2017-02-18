韓海警取締 40艘陸漁船圖衝撞巡邏艦
南韓海警16日在南韓西部海域取締大批非法捕撈的中國大陸漁船，卻遭到強力反抗。其中40艘漁船更一度企圖集體衝撞南韓海警巡邏艦。南韓海警則向這些漁船發射約900發子彈。
韓聯社報導，這是南韓海警今年來首度動用武器驅離中國大陸漁船。
報導指出，台北時間16日晚間8時5分許，南韓海警在木浦市可居島西南方74公里的海面上，對30多艘非法捕撈的中國大陸漁船盤問搜查，但其中多艘漁船卻裝上鐵窗和鐵絲網妨礙執法。
報導說，南韓海警漁政船當場扣留1艘中國大陸漁船後。這時，附近的40多艘漁船隨即聚集在一起，衝向南韓海警巡邏艦，展開激烈反抗。
隨後，巡邏艦用廣播向漁船發出多次警告，並開槍示警，共發射約900發子彈，這些中國大陸漁船才立即離開現場。而南韓海警也通知中國大陸海警，要求對這些抵抗執法的漁船採取相應措施。
南韓海警表示，今後將繼續對非法捕撈並暴力抵抗的中國大陸漁船使用武器打擊。
南韓朝鮮日報報導，南韓將建造1500噸級的大型警備艦，艦上並搭載40公釐及20公釐的艦炮，同時配備具攝影功能的無人機，以取締中國大陸漁船的越界捕漁行為。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。