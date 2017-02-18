大陸國務委員楊晶 出任政務公開領導小組組長

大陸國務院辦公廳17日公布全國政務公開領導小組的調整，擔任組長的是國務委員兼國務院祕書長楊晶，副組長是國務院副祕書長彭樹傑，兩人皆出自國務院。顯然，小組組長由黨的紀檢系統移到行政機構。沒變的是，組長的配置規格仍然是副國級。

全國政務公開領導小組2003年成立，當時領導小組成員單位包括中央紀委、國務院辦公廳、中央組織部、全國總工會、監察部、財政部、人事部、國務院資訊辦等九個單位。

這次調整之後，成員單位有30個之多，不僅有財政部、人社部（原人事部），基本囊括了所有的國務院部門，還包括國務院新聞辦、國務院法制辦以及中央網信辦、最高法院等。

(旺報)