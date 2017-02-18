阿基師上菜囉！麗寶集團攤位湧人潮

福容大飯店廚藝總監阿基師，今日上演上菜秀吸引粉絲爭相觀看。（陳淑娥攝）

福容大飯店廚藝總監阿基師，今日上演上菜秀吸引粉絲爭相觀看。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區擲骰子活動，情侶、親子、兄弟姊妹及夫妻檔，十分好玩。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區擴大參展規模，小孩子爭相與吉祥物合影。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區擴大參展規模，小孩子爭相與吉祥物合影。（陳淑娥攝）

2017台中春季國際旅遊大展，邁入第二天，麗寶度假區請來阿基師現場做菜表演，聚集不少人氣。（黃國峰攝）

阿基師上菜囉！「2017台中春季國際旅遊大展」18日進入熱賣第2天，麗寶集團擴大參展規模優惠活動一籮筐，福容大飯店廚藝總監阿基師今日上菜秀，攤位前擠滿老少粉絲，阿基師妙語如珠引來笑聲不斷，陳小姐參加一元競標，幸運的以3201元低價抱走「頂級飯店住宿券」。

麗寶樂園渡假區繼首日買氣驚人後，為拴緊消費者荷包使出渾身解數，昨日樂園雙人月光套票199元、10人飆風Go Kart賽車套票5999元起，吸引消費者青睞，阿基師今日更是來到旅展站台，現場料理養生軟殼蟹上演上菜秀，而在禽流感之際，還教民眾如何製作無蛋沙拉，並稱讚福容大飯店有3好，博得現場觀眾滿堂彩。

一元競標活動吸引人潮，梧棲陳小姐以3201元抱走價值萬元的「頂級飯店住宿券」；麗寶樂園渡假區表示，飯店四大熱銷商品，包含原價萬元「頂級飯店住宿券」雙人只要4999元起，即可擇一入住淡水漁碼、福隆、麗寶樂園店、桃機捷運A8館，秒殺商品「連鎖餐劵買10送2」，平均一張只要417元，一次網羅15家分店特色美食。

深受年輕人喜愛，詢問度破表的麗寶國際級賽車場，推出每日限量100套「10人飆風Go Kart賽車套票」5999元起，破盤價讓民眾搶先體驗極速奔馳駕馭的快感。

另外，千元有找的一日遊「饗玩券」，包吃包玩雙人價999元，結合福隆、淡水漁碼、樂園店各店在地特色、美景，輕鬆愜意眺望淡水河美景，享受福隆碳酸氫鹽泉美人湯，或重拾童心的雙人樂園探險之旅，再加贈星級飯店美味英式下午茶，不分平假日皆可使用，CP值最高。

(中時)