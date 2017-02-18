涉淫穢色情等違禁內容 北京首次關停直播平台
號稱「擁有海量美女、主播福利天天有」的「夜魅社區」網站17日晚間已無法登錄，其因被舉報直播表演中含有淫穢色情等違禁內容，被執法機關依法責令關閉。這是北京市因涉黃關閉的首個網路直播平台。
《北京晨報》報導，據北京市文化執法總隊相關負責人介紹，今年1月，陸續接到群眾舉報，稱「夜魅社區」平台存在色情表演等違法行為，要求行政機關予以查處。
檢查中執法人員發現，「夜魅社區」從事網路直播業務，實際經營位址與註冊、備案地不符，相關視頻利用雲端平台存儲，未存儲在實際經營地，給案件查處工作帶來了較大困難。
今年2月初，執法人員最終查明該涉案單位位於海澱區北太平莊路某社區一出租房內的實際經營地，查實多名主播在從事網路直播表演中含有淫穢、色情等禁止內容，涉案金額巨大。
2月17日，執法機關依法責令該平台關閉。目前案件正在進一步調查中，對情節嚴重的涉案主播將依法追究刑事責任，對相關責任單位將進行行政處罰。
下一步，北京市文化執法總隊將組織開展北京屬地網路直播平台網路表演經營活動專項執法檢查，重點整治涉嫌存在色情表演等違法行為。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。