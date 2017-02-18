涉淫穢色情等違禁內容 北京首次關停直播平台

號稱「擁有海量美女、主播福利天天有」的「夜魅社區」網站17日晚間已無法登錄，其因被舉報直播表演中含有淫穢色情等違禁內容，被執法機關依法責令關閉。這是北京市因涉黃關閉的首個網路直播平台。

《北京晨報》報導，據北京市文化執法總隊相關負責人介紹，今年1月，陸續接到群眾舉報，稱「夜魅社區」平台存在色情表演等違法行為，要求行政機關予以查處。

檢查中執法人員發現，「夜魅社區」從事網路直播業務，實際經營位址與註冊、備案地不符，相關視頻利用雲端平台存儲，未存儲在實際經營地，給案件查處工作帶來了較大困難。

今年2月初，執法人員最終查明該涉案單位位於海澱區北太平莊路某社區一出租房內的實際經營地，查實多名主播在從事網路直播表演中含有淫穢、色情等禁止內容，涉案金額巨大。

2月17日，執法機關依法責令該平台關閉。目前案件正在進一步調查中，對情節嚴重的涉案主播將依法追究刑事責任，對相關責任單位將進行行政處罰。

下一步，北京市文化執法總隊將組織開展北京屬地網路直播平台網路表演經營活動專項執法檢查，重點整治涉嫌存在色情表演等違法行為。

(旺報)