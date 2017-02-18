全國最大黃金龜 情歸澎湖福朋喜來登酒店

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全國最大的鎖港北極殿260兩種黃金龜王，情歸旺旺集團所屬的福朋喜來登酒店。（陳可文攝）

澎湖元宵節活動告一段落，今年全國最大的鎖港北極殿260兩種黃金龜王，最後情歸旺旺集團所屬的福朋喜來登酒店，副董事長張翔閎擲筊幸運乞得，將去年飄洋過海的大金龜順利保留在家鄉澎湖。

昨日敲鑼打鼓依循古禮歡喜迎回金龜，供奉在飯店大廳與民眾分享喜氣，未來也將規劃一系列金龜祈福活動與君同樂；澎湖福朋喜來登酒店金龜入主再添地方觀光新亮點。

(中時)