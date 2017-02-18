交部檢視路途遠危險段一日國旅 超時風險
蝶戀花旅行社翻車事故造成重大傷亡。交通部觀光局已開始廣蒐國旅1日遊產品，下週將與公路總局、勞動部共同檢視駕駛有無超時風險，並依不同情況要求調整或下架，違者開罰。
觀光局說，有疑慮的1日國旅，並非一定不安全，但路途遠、時程長或要到山區等危險路段，就會被列入檢視。
觀光局、公路總局與勞動部下週開會共同檢視有慮的1日遊國旅，詳細討論業者在遊程安排上，司機是否易超時或疲勞駕駛。
觀光局說，如果發現1日遊程讓駕駛有超時風險，就會提醒業者下架，或改為2日行程，之後也會再複查，若未改善會開罰。1060218
(中央社)
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