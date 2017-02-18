國道33死 周比蒼友力同意保險先理賠

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國道5號遊覽車翻覆造成33死，家屬今天在善後處理會議中盼保險公司直接理賠，保險公司稱依程序需蝶戀花、友力同意，蝶戀花創辦人周比蒼與友力人員當場同意先行理賠。

蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車事故善後處理會議上午10時30分在台北市第二殯儀館景仰樓四樓多媒體會議室舉行，今天進行意外事故處理說明，包括現場事故處理（國道公路警察局說明）、受傷救治情形說明（衛生福利部）、事故偵辦情形說明（法務部）、保險理賠說明（保險公司）。

國道5號13日晚上9時多發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，翻落邊坡造成33死嚴重傷亡案件。1060218

(中央社)