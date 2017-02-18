熱狗機夾海洛因 黑市價逾千萬元

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航警局與財政部關務署聯手，查獲一起以「熱狗機」名義申報進口貨物內，夾藏6包白色磚塊狀之不明粉末，重約2.2公斤的海洛因，黑市價錢上千萬元。

航空警察局刑警大隊今天表示，航警局安檢人員與財政部關務署台北關於昨天，在榮儲快遞貨物進口專區，查獲一件以「熱狗機」名義申報進口貨物內，警X燈掃描後發現夾藏6包白色磚塊狀不明粉末，毛重約為2195公克，經取樣緊急送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗，驗出第一級毒品海洛因反應。

航警局表示，全案立刻報請桃園地檢署指揮偵辦，經積極清查過濾相關資料，結合航空警察局高雄分局、刑事警察局偵查第三大隊、高雄市政府警察局小港分局專案小組，派員前往高雄市大寮區一帶，逮捕領貨的吳姓男子。

男子供稱因缺錢花用，因此以新台幣3萬元代價，幫一位在交友軟體上認識的男子代收這筆貨物，但不清楚貨物內容物。

航警局表示，這批海洛因黑市價錢上千萬元，若順利闖關流於市面，將造成民眾健康極大影響。男子在接受調查後，被依照違反毒品危害防制條例移送桃園地檢察署偵辦，並持續擴大追查幕後集團主嫌。1060218

(中央社)