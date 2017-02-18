新北公布第1波違反勞基法397業者名單

新北市政府勞工局所屬勞動檢查處18日公布今年第1波違反勞動基準法雇主名單，共計有397家業者，其中以勞工超時工作最為嚴重，共計有165家，其次是未給付加班費，有152家；至於未給與勞工例假者，則有74家；另外，未足額提撥勞工退休準備金者，亦有4家。

勞工局指出，本次裁罰金額最高的是上市科技大廠燿華電子，金額為34萬元，其次為客運業的大有巴士、新北客運、國光客運，以及連鎖商店業的全家便利商店，裁罰金額各為30萬元。

另上市公司遠傳電信及上櫃公司精華光學亦分別遭處罰15萬元。名單均已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

(中時)